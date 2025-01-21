Раскрыта личность накормившего крысиным ядом школьников в Приморском крае

Отравившихся в Приморье школьников накормил крысиным ядом одноклассник

Пятерых школьников из Приморского края, которые попали в больницу с отравлением средством для дератизации, накормил крысиным ядом их одноклассник. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, ученик нашел кулек с содержимым, похожим на пшеничные семечки, под батареей и предложил друзьям попробовать. О том, что это крысиный яд, он не знал.

О госпитализации школьников с отравлением из села Покровка в Октябрьском районе стало известно в понедельник, 20 января. Пострадавшим сделали промывание желудка и поставили капельницы – сейчас они находятся под наблюдением.

Вскоре после случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Директора школы уже допросили.

