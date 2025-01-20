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15:15, 20 января 2025Силовые структуры

Из-за отравления пятерых школьников крысиным ядом возбуждено дело

В Приморье возбудили дело из-за отравления школьников крысиным ядом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморье возбуждено дело из-за отравления пяти детей средством для дератизации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже допрошен директор школы.

Пятеро детей попали в больницу из-за химиката, который оказался рассыпан в классе школы села Покровка. Дети во время перемены контактировали с крысиным ядом, рассыпанным под трубой отопления. В результате потребовалась госпитализация школьников.

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