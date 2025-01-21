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15:55, 21 января 2025Спорт

Иранский клуб захотел переманить Черчесова

Иранский клуб «Персеполис» захотел переманить российского тренера Черчесова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Иранский клуб «Персеполис» захотел переманить тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Об этом сообщает Legalbet.

Клуб — победитель чемпионата Ирана ищет тренера с опытом участия в крупных турнирах и готов перебить зарплату Черчесова в Казахстане. По информации источника, представители команды уже дважды пытались обсудить сотрудничество с российским специалистом, однако получали отказ.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15. Предположительно, он останется на посту до окончания квалификации чемпионата мира 2026 года.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

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