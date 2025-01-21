Исмаилов одной фразой оценил поражение Нурмагомедова в UFC

Исмаилов поддержал потерпевшего поражение Нурмагомедова: Ты свое еще заберешь

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов одной фразой оценил поражение Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311. Он оставил комментарий в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Нурмагомедов опубликовал пост, в котором написал, что не считает, что проиграл бой. Он пообещал вернуться в строй после того, как разберется с травмами.

«Ты свое еще заберешь», — поддержал его Исмаилов.

Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.