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13:50, 21 января 2025Спорт

Исмаилов одной фразой оценил поражение Нурмагомедова в UFC

Исмаилов поддержал потерпевшего поражение Нурмагомедова: Ты свое еще заберешь
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов одной фразой оценил поражение Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311. Он оставил комментарий в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Нурмагомедов опубликовал пост, в котором написал, что не считает, что проиграл бой. Он пообещал вернуться в строй после того, как разберется с травмами.

«Ты свое еще заберешь», — поддержал его Исмаилов.

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Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.

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