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09:00, 21 января 2025Наука и техника

Производитель «Ланцета» рассказал о «невидимых» беспилотниках

ZALA: Разведывательные беспилотники Z-16 практически невидимы для противника
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Разведывательные беспилотники Z-16, которые используют в зоне специальной военной операции, практически невидимы для средств радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. О преимуществах аппарата рассказали в компании ZALA, которая производит различные дроны, включая «Ланцет» и Z-16.

В публикации обратили внимание на запись, сделанную Z-16 в ходе удара по мосту возле города Курахово, который подразделения Киева использовали для снабжения. Камеры дрона подтвердили эффективность удара.

Отмечается, что беспилотники используют для координации авиаударов и контрбатарейной борьбы. Z-16 способны работать на дистанции до 75 километров и эффективно вести наблюдение.

«БВС (беспилотное воздушное судно — прим. «Ленты ру») оснащено тепловизором, что позволяет ему обнаруживать цели в ночное время или даже в неблагоприятных погодных условиях. При этом само воздушное судно остается практически невидимым для средств РЭР и РЭБ противника», — говорится в сообщении.

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