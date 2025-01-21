России спрогнозировали падение трубопроводных поставок нефти в Европу

ИЭФ: Поставки российской нефти по «Дружбе» упадут до 10-11 млн тонн в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок российской нефти в европейские страны по трубопроводу «Дружба» сократятся примерно на два миллиона тонн. Такой прогноз приводится в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Для сравнения, в 2024 году совокупные объемы поставок российской нефти по южной ветке вышеуказанного трубопровода оценивались в 13 миллионов тонн. В 2025-м, как ожидают эксперты, показатель упадет до 11 миллионов. Речь идет о сокращении поставок сырья в Венгрию, Словакию и Чехию, пояснили аналитики. При этом в ИЭФ допускают и более сильный спад поставок нефти по «Дружбе» на фоне отказа Чехии от российского сырья в июле 2025 года. В итоге суммарные объемы экспорта российского сырья по этому трубопроводу могут упасть до 10 миллионов тонн.

Что касается Китая, то эта страна, по мнению экспертов, сохранит за собой статус доминирующего потребителя российской трубопроводной нефти в 2025 году. КНР, согласно их ожиданиям, обеспечит порядка 75 процентов экспорта РФ. Поставки по главному направлению (трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) в этом году составят 30 миллионов тонн, а еще 10 миллионов поступят в КНР транзитом через территорию Казахстана, резюмировали в ИЭФ.

Наращиванию же объемов морского экспорта российской нефти в Китай в 2025 году с большой долей вероятности помешают санкции властей США. В первой половине января Администрация Джо Байдена ввела блокирующие ограничения в отношении двух нефтегигантов из РФ — «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Под санкции также попали крупные страховые компании — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

В общей сложности ограничения затронули 100 судов теневого флота РФ и более 30 нефтесервисных компаний. Спустя несколько дней после ужесточения американских санкций порты КНР отказались принимать три танкера с российской нефти. На их бортах в совокупности находились 2234 тысячи баррелей сырья.