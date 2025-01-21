Россиян предупредили о смертельной опасности кариеса

Кардиолог Гандельман: кариес повышает риск развития инсульта на 40 процентов

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что кариес повышает риск развития инсульта. Выпуск передачи, в котором врач предупредил о смертельной опасности проблем с зубами, доступен на сайте телеканала.

В 2024 году были опубликованы результаты исследования, в котором приняло участие более 6,5 тысячи человек. Выяснилось, что между кариесом зубов и возникновением ишемического инсульта существует связь, рассказал Гандельман.

По словам медика, риск возникновения инсульта увеличивается на 40 процентов при кариесе одного зуба. Помимо этого, добавил врач, при кариесе риск смерти повышается на 13 процентов.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил о других опасных последствиях кариеса. По его словам, из-за проблем с зубами может возникнуть ревматическая болезнь сердца.

До этого Агапкин рассказал, что кариес также может спровоцировать пневмонию и язву желудка. Медик объяснил, что кариес вызывается бактериями, которые обитают в ротовой полости и неконтролируемо размножаются. Вместе со слюной они попадают в желудок, вызывая там воспалительный процесс.