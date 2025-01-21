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15:26, 21 января 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали чаще обниматься

Психотерапевт Ирина Крашкина назвала объятия способом борьбы со стрессом
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психотерапевт Ирина Крашкина назвала объятия эффективным способом борьбы со стрессом и эмоциональным дискомфортом. Об этом приятном методе улучшить настроение она рассказала РИАМО.

Врач посоветовала россиянам чаще обниматься, так как объятия полезны для психического здоровья, помогают снижать тревогу, депрессию за счет подавления выработки гормона стресса кортизола. Настроение во время объятий улучшается и за счет стимуляции выработки гормона любви и радости — окситоцина, который помогает ощутить привязанность, доверие и безопасность.

«Это положительное воздействие на психическое состояние объясняется также активацией нервных рецепторов в коже, что приводит к высвобождению эндорфинов — природных анальгетиков и антидепрессантов», — рассказала психотерапевт.

Кроме того, как отметила Крашкина, объятия полезны для иммунитета. По ее словам, исследования доказали, что люди, которые часто обнимаются с близкими, более устойчивы к инфекциям за счет сниженного уровня стресса.

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Ранее Крашкина рассказала о связи использования интернета и деменции. По ее словам, пожилые люди, пользующиеся интернетом, сохраняют активность мозга и тем самым повышают свои шансы избежать слабоумия.

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