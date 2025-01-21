Стало известно о помехах Седоковой погибшему бывшему мужу в карьере

Друг Яниса Тиммы Пугачев заявил, что Седокова помешала карьере баскетболиста

Друг погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил, что певица Анна Седокова помешала спортсмену в карьере.

Пугачев со ссылкой на источник рассказал, что баскетболист вел переговоры с несколькими командами Единой лиги ВТБ. Он добавил, что клубы не хотели брать Тимму, так как он был сконцентрирован не на игре, а на семейных интригах.

Ранее в Латвии возбудили дело по факту смерти Тиммы. Пугачев сообщил, что собирается дать показания против Седоковой — якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. После этого певица попала в больницу с нервным срывом. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.