Боец СВО Мильчаков попросил Илона Маска исполнить его детскую мечту

Боец специальной военной операции (СВО), глава диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Алексей Мильчаков попросил американского предпринимателя, основателя компании SpaceX, соруководителя нового департамента США по достижению госэффективности Илона Маска исполнить его детскую мечту.

Командир отряда обратился к миллиардеру в официальном Telegram-канале подразделения сразу на русском и английском языках. К посту он прикрепил мем, на одной половине которого снимок бойца в военной форме от 2014 года, а на другой — фото Маска с подписью «2024». Изображение иронично показывает изменения, которые якобы произошли с Мильчаковым за 10 лет.

Мильчаков попросил Маска помочь с покупкой дома

Глава ДШРГ «Русич» рассказал, что мечтает купить дом в России площадью около 500-600 квадратных метров с участком для выращивания яблонь и помидоров, а также телескопом — для «спокойного и мирного изучения планет и галактик».

Уважаемый Илон Маск, меня называют вашей русской версией. Я тоже хочу изучать звезды, но мне приходится воевать, потому что иначе я не смогу купить себе дом (хотя я очень сильно устал за эти 10 лет) Алексей Мильчаков глава ДШРГ «Русич»

Мильчаков уточнил, что недвижимость, которую он хочет приобрести, стоит не более одного миллиона долларов. Боец указал, что подобная сумма является несущественной для американского миллиардера, а вот для него обойдется в «десятки лет боевой работы».

«С удовольствием пользуюсь вашей продукцией Starlink и считаю ее лучшим интернетом в мире», — закончил послание Мильчаков.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Илон Маск после инаугурации Трампа показал нацистский жест

На параде президента США Дональда Трампа после его инаугурации Илон Маск показал жест, напоминающий нацистское приветствие.

Глава компании SpaceX воодушевленно рассказывал, что в политике действующего американского лидера есть пункт о высадке американских астронавтов на Марсе. В какой-то момент миллиардер прижал правую руку к груди, а потом вскинул ее вверх под углом, ладонью вниз, соединив пальцы. Жест, для описания которого используют лозунг «от сердца к Солнцу», породил шутку о том, что Маск салютует «от сердца к Марсу».

Телеканалы CNN и Fox News, транслировавшие процедуру инаугурации Трампа, вырезали «зигование» предпринимателя из федерального эфира. Произошедшее вызвало бурную реакцию мирового сообщества. Одни раскритиковали действия Маска, а другие же, наоборот, поддержали. Среди тех, кто остался доволен жестом бизнесмена, — ультраправые группировки из США.

Так, например, бывший морской пехотинец, лидер группировки «Племя крови» (Blood Tribe) Кристофер Полхаус опубликовал видеоклип со словами: «Мне все равно, было ли это ошибкой. Я буду наслаждаться слезами по этому поводу». В свою очередь, владелец и основатель крайне правой христианской националистической социальной медиаплатформы Gab Эндрю Торба указал, что «происходят невероятные вещи». А отделение White Lives Matter («Жизни белых людей имеют значение») опубликовало в Telegram сообщение: «Спасибо, что (иногда) слышите нас, Илон. Белое пламя снова поднимется».

Фото: Mike Segar / Reuters

Член Палаты представителей США Джеррольд Надлер назвал жест Маска антисемитским и призвал других должностных лиц его осудить. «Этому отвратительному жесту нет места в нашем обществе, и он принадлежит самым темным главам человеческой истории. Я призываю всех моих коллег объединиться и осудить этот ненавистный жест за то, чем он является: антисемитизм», — написал он в соцсети.

При этом американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация «Антидиффамационная лига» (ADL) с ним не согласилась, указав, что данный жест «не является нацистским приветствием». «Это деликатный момент (...) Кажется, @elonmusk сделал неловкий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие, но, опять же, мы понимаем, что люди на грани», — написала организация в соцсети X.

Маск оправдался за свой жест

Илон Маск оправдался за жест после инаугурации Трампа, который был расценен как нацистское приветствие. Миллиардер счел домыслы по этому поводу грязными приемами Демократической партии.

Честно говоря, им [демократам] нужны более эффективные грязные приемы. Их обвинения в духе «вы все Гитлеры» уже сильно надоели Илон Маск американский миллиардер

Также Маск прикрепил свой старый пост, где объяснил, что раньше он голосовал за демократов, потому что они казались ему «добрыми, но теперь они стали партией ненависти и раздора», поэтому отныне он поддерживает республиканцев.

