В России захотели оставить ЕГЭ только для школьников из регионов

Депутат ГД Смолин призвал оставить ЕГЭ только для школьников из регионов

В России захотели оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для школьников из регионов, которые мечтают поступить в столичные вузы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Смолин, передает НСН.

«Поэтому мы предлагаем промежуточную версию, мягкую: оставить возможность ЕГЭ для ребят, например, из провинции, которые очень хотят поступить в столичные вузы. Им ЕГЭ такую задачу облегчает. Но при этом – не мучить всех остальных, и дать им право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена», — заявил Смолин.

По мнению парламентария, выпускникам следует предоставить выбор между ЕГЭ и классическим экзаменом еще и по той причине, что не для каждой дисциплины тестирование подходит в качестве проверки знаний.

«Если экзамен по математике хотя бы приближен к контрольным работам и там можно натренировать сдающих, то в гуманитарных предметах ситуация намного хуже. Потому что настоящее гуманитарное образование не поддается формализации», — высказал свою позицию Смолин.

В октябре 2024 года Госдума уже отклонила законопроект о праве выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом. Решение обосновали тем, что нынешний порядок сдачи единого госэкзамена гарантирует единый подход к проверке знаний школьников и качества их подготовки в различных регионах России, а также обеспечивает объективность результатов вне зависимости от места проживания учащихся.

Позднее в Госдуме предложили и вовсе постепенно отказаться от ЕГЭ. Инициатива вызвала общественный резонанс. В частности, заслуженный учитель России Максим Пратусевич объяснил невозможность ее реализации отсутствием альтернативы.

