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11:31, 21 января 2025Спорт

Винер оценила позицию Трампа по недопуску мужчин в женский спорт

Винер: Думаю, Трамп выполнит обещание не допустить мужчин в женский спорт
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер оценила позицию президента США Дональда Трампа по участию трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в женских соревнованиях. Ее слова приводит Odds.ru.

«Думаю, что он выполнит свое обещание и отделит мужчин от женщин», — заявила Винер, затруднившись ответить на вопрос о том, объединит ли это российский спорт и мировое сообщество.

Ранее Трамп в ходе предвыборного митинга пообещал не допустить участия мужчин в женском спорте. До этого палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам выступать в женских школьных спортивных командах.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Также в должность вступил его заместитель Джей Ди Вэнс.

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