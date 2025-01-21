Винер оценила позицию Трампа по недопуску мужчин в женский спорт

Винер: Думаю, Трамп выполнит обещание не допустить мужчин в женский спорт

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер оценила позицию президента США Дональда Трампа по участию трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в женских соревнованиях. Ее слова приводит Odds.ru.

«Думаю, что он выполнит свое обещание и отделит мужчин от женщин», — заявила Винер, затруднившись ответить на вопрос о том, объединит ли это российский спорт и мировое сообщество.

Ранее Трамп в ходе предвыборного митинга пообещал не допустить участия мужчин в женском спорте. До этого палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам выступать в женских школьных спортивных командах.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Также в должность вступил его заместитель Джей Ди Вэнс.