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13:19, 22 января 2025Спорт

Игрок клуба РПЛ рассказал о пребывающих в шоке после отъезда из Москвы в Европу друзьях

Майга из «Пари НН»: Друзья пребывают в шоке после отъезда из Москвы в Европу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга назвал три лучших города мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению малийского игрока, это Москва, Нижний Новгород и Сочи. «Я посетил много стран, но Москва — лучший город. Тут все дешевле. Знаю друзей, которые уехали отсюда в Европу. Они в шоке, как там тяжело», — отметил Майга.

Ранее футболист оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. По его словам, этих денег может хватить только при условии проживания на полном обеспечении клуба в одиночку.

Майга играет в России с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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