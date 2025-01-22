Момент уничтожения беспилотника ВСУ над Ростовской областью попал на видео

В сети появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ в Ростовской области

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен жужжащий звук, характерный для работы мотора беспилотника. Вдали возникает огненный шар пламени, после чего до автора видео доносится мощный взрыв.

16 беспилотников ВСУ пытались атаковать Ростовскую область в ночь на среду, 22 января. Вечером во вторник, 21 января, Минобороны сообщило о перехвате десяти дронов над Ростовской областью, на следующее утро ведомство отчиталось о еще шести дронах.

Как впоследствии уточнял врио губернатора Юрий Слюсарь, никто не пострадал. Обломки сбитых дронов упали на территории двух частных домов и детского сада «Березка» в Ростовской области. Разрушений на земле также не зафиксировали.