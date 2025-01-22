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07:31, 22 января 2025Экономика

Назван возможный путь поставок российского газа в Приднестровье

«Ъ»: Российский газ в Приднестровье может поставляться через «Турецкий поток»
Вячеслав Агапов

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Кипрская компания Ozbor Enterprises 20 января на месяц забронировала мощности «Турецкого потока», сопоставимые с потребностью непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Возможный путь поставок российского газа в Приднестровье со ссылкой на источники называет «Коммерсантъ».

Ozbor Enterprises забронировала участок газопровода «Турецкий поток» до точки входа «Странджа-2» на границе Турции и Болгарии мощностью порядка около 3,1 миллиона кубометров — такой же объем требуется Приднестровью для решения проблем с нехваткой энергии. Через Турцию газ может прокачиваться через Трансбалканский газопровод вплоть до Молдавии транзитом через территории Болгарии, Румынии и Украины.

По словам Виталия Ермакова из ВШЭ, 3,1 миллиона кубометров газа — минимально необходимый объем для нужд Приднестровья, и раньше непризнанная республика получала большее количество топлива. Потому его справедливо можно называть гуманитарным.

«Собственно, поставки в Приднестровье никогда не были полностью коммерческим для "Газпрома", так как Приднестровье накопило гигантские долги за газ», — напоминает он.

Основным источником электроэнергии в Приднестровье и Молдавии является Молдавская ГРЭС, которая вырабатывает порядка 90 процентов электричества. Однако после того как «Газпром» ограничил поставки в республику из-за долга «Молдовагаза», ей пришлось переключиться на выработку с помощью угля. С начала января в ПМР начались веерные отключения электроэнергии, для экономии пришлось закрыть ряд заводов, а для части оставшихся предприятий — ввести ночной график работы. Глава правительства Александр Розенберг признал ситуацию критической.

Россия пообещала поставлять газ в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи. Тем временем власти Молдавии назвали поставки из России незаконными и предложили Приднестровью (ПМР) газ с Европейской фондовой бирже по рыночной цене.

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