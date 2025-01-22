Отставного полковника Квачкова оставили под надзором

ТАСС: Мосгорсуд не стал отменять надзор для отставного полковника Квачкова

Московский городской суд не стал отменять надзор для полковника в отставке Владимира Квачкова, который был установлен постановлением Дорогомиловского районного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, с которыми ему удалось ознакомиться.

По данным агентства, отставному полковнику запрещено посещать массовые мероприятия до 2027 года, а также необходимо отмечаться по месту жительства, пребывания или своего фактического нахождения дважды в месяц.

Такой надзор был для него установлен летом 2024 года. Сам Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда.

Ранее сообщалось, что следователи могут возбудить в отношении экс-полковника уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Если решение будет принято, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

