Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 22 января 2025Силовые структуры

Отставного полковника Квачкова оставили под надзором

ТАСС: Мосгорсуд не стал отменять надзор для отставного полковника Квачкова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Московский городской суд не стал отменять надзор для полковника в отставке Владимира Квачкова, который был установлен постановлением Дорогомиловского районного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, с которыми ему удалось ознакомиться.

По данным агентства, отставному полковнику запрещено посещать массовые мероприятия до 2027 года, а также необходимо отмечаться по месту жительства, пребывания или своего фактического нахождения дважды в месяц.

Такой надзор был для него установлен летом 2024 года. Сам Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда.

Ранее сообщалось, что следователи могут возбудить в отношении экс-полковника уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Если решение будет принято, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Посмотрим, как все сложится». Трамп высказался о дальнейшей военной поддержке Киева и раскритиковал Евросоюз

      Рейс застрявших в Гаване российских туристов в Москву снова отложили

      В России захотели отдавать приоритет женам мобилизованных при трудоустройстве

      Россиянки Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

      Сотрудник банка воспользовался положением и вынес миллионы из ячейки россиянина

      В Киеве прогремели взрывы

      Республиканцы разочаровались в Трампе из-за одного его решения

      Пропавший без вести россиянин прикрывался телами бойцов ВСУ ради одной цели

      Стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации

      В Москве вновь потеплеет до плюсовых значений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше