Отставного полковника Квачкова заподозрили в дискредитации ВС РФ

ТАСС: экс-полковнику Квачкову грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Следователи могут возбудить уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ) в отношении полковника в отставке Владимира Квачкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, на данный момент есть все основания для возбуждения уголовного дела в отношении Квачкова. Он подчеркнул, что вопрос обсуждается.

«Если будет принято положительное решение, то полковнику в отставке грозит до пяти лет лишения свободы», — сказал собеседник ТАСС.

Информатор добавил, что если гражданин в течение года дважды привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», то существуют основания возбудить в отношении нарушителя уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда. Дорогомиловский суд Москвы установил за фигурантом административный надзор до 19 февраля 2027 года, однако ответчика дома не оказалось.