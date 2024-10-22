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04:32, 22 октября 2024Силовые структуры

Отставного полковника Квачкова заподозрили в дискредитации ВС РФ

ТАСС: экс-полковнику Квачкову грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Фото: Unsplash

Следователи могут возбудить уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ) в отношении полковника в отставке Владимира Квачкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, на данный момент есть все основания для возбуждения уголовного дела в отношении Квачкова. Он подчеркнул, что вопрос обсуждается.

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«Если будет принято положительное решение, то полковнику в отставке грозит до пяти лет лишения свободы», — сказал собеседник ТАСС.

Информатор добавил, что если гражданин в течение года дважды привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», то существуют основания возбудить в отношении нарушителя уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда. Дорогомиловский суд Москвы установил за фигурантом административный надзор до 19 февраля 2027 года, однако ответчика дома не оказалось.

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      Марина Совина
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