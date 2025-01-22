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15:45, 22 января 2025Силовые структуры

Политика Леонида Гозмана внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес политика Гозмана в список террористов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Руслан Терехов / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес политика Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

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