Политика Леонида Гозмана внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес политика Гозмана в список террористов

Росфинмониторинг внес политика Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

