Росфинмониторинг внес политика Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Силовые структуры
Политика Леонида Гозмана внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес политика Гозмана в список террористов
Росфинмониторинг внес политика Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.