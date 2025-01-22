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08:03, 22 января 2025Из жизни

Порномодель уличили во лжи о сексе с 1057 мужчинами за 12 часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnie_blue_xox

Тиктокер Саманта Картрайт уличила порномодель Бонни Блю во лжи. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

По мнению Картрайт, цифры, которые называет Бонни Блю, неправдоподобны. Чтобы тратить 41 секунду на мужчину, порномодели пришлось бы не отвлекаться ни на мгновение все 12 часов. Если учесть, что ей наверняка требовалось отдыхать, пить и ходить в туалет, времени остается еще меньше.

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Картрайт считает, что есть и еще один повод сомневаться в правдивости Бонни Блю. По ее подсчетам, длина вереницы из тысячи мужчин составляет не менее километра. Подобное скопление людей трудно не заметить, однако никто не видел гигантской очереди перед особняком, где якобы устроили этот секс-марафон.

Ранее сообщалось, что акция проходила в лондонском особняке 58-летнего британского миллионера Эдварда Дейвенпорта. Он и прежде устраивал там скандальные секс-вечеринки. Дейвенпорт провел несколько лет за решеткой по обвинениям в мошенничестве.

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