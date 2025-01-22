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15:26, 22 января 2025Забота о себе

Постоянную утреннюю тошноту назвали признаком опасных болезней

Диетолог Мансурова: Тошнота по утрам может возникать при проблемах с сердцем
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Если утренняя тошнота беспокоит периодически, чтобы избавиться от нее, достаточно просто скорректировать питание, однако если она возникает постоянно, это может быть признаком опасных болезней, предупредила диетолог Ирина Мансурова. Ее слова приводит Life.ru.

Мансурова объяснила, что периодическую тошноту по утрам могут провоцировать переедание, жирная пища накануне вечером. В этом случае она может сопровождаться дополнительными неприятными симптомами, такими как потоотделение, слабость, ощущение холода в конечностях. Чтобы избавиться от нее, по мнению врача, достаточно будет уменьшить размер порций и пересмотреть питание, сделав упор на отварные продукты. «Чтобы уменьшить тошноту, можно приготовить напиток из корня имбиря, мяты и лимона, добавив их в стакан кипятка и дав настояться 15 минут (при отсутствии аллергии)», — посоветовала диетолог.

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В то же время регулярную тошноту по утрам Мансурова назвала признаком серьезных проблем со здоровьем. По ее словам, тошнота может быть проявлением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и других заболеваниях ЖКТ. Также спровоцировать ее могут патологии нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и репродуктивной систем.

В качестве других причин тошноты по утрам диетолог выделила приема некоторых лекарств и витаминов, например, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В или препаратов железа, а также беременность.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления мандаринов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой.

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