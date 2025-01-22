Путин высказался об инфляции в России

Путин: В России надо выйти на умеренную инфляцию

Инфляция в России должна быть умеренной, заявил президент РФ Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

По мнению главы государства, в целом следует не допускать дисбаланса в экономике на потребительском рынке.

«Важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что инфляция в России с 1 по 13 января составила 0,67 процента. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен оцениваются в 1,16 процента. Для плодоовощной продукции они оцениваются в 2,91 процента, а для непродовольственных товаров — 0,26 процента.

До этого Росстат проинформировал, что официальный уровень инфляции по итогам минувшего года составил 9,52 процента. Стоимость продовольственных товаров увеличилась на 11,05 процента.

По прогнозам Банка России, в ближайшие месяцы инфляция в России продолжит набирать обороты и дойдет до пиковых значений в апреле.