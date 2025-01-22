Раскрыты три простых правила долголетия и хорошего самочувствия

Эксперт Кенни посоветовала чаще сидеть на полу, чтобы жить дольше

Чтобы жить дольше и лучше выглядеть, нужно каждый день соблюдать три простых правила, считает эксперт по долголетию Лесли Кенни. Самые важные привычки для увеличения продолжительности жизни она раскрыла Daily Mirror.

Кенни рассказала, что в возрасте 37 лет у нее нашли несколько серьезных аутоиммунных заболеваний и дали пять лет жизни. Сегодня женщине 59, и, по ее словам, она чувствует себя абсолютно здоровой, у нее почти нет седины и морщин. «Заведите привычку начинать день с холодного душа. Закаливание стимулирует иммунную систему, поэтому те, кто его практикует реже болеют», — поделилась личным опытом эксперт.

Также для улучшения самочувствия Кенни посоветовала увеличить ежедневную физическую активность. Но вместо изнурительных тренировок в спортзале она призвала чаще садиться на пол и вставать без помощи рук. «Почти во всех странах, где много долгожителей, принято сидеть на полу или на корточках. Например, в Японии, чтобы поесть или поговорить друг с другом люди часто усаживаются за очень низкий стол», — рассказала эксперт. По ее словам, необходимость садиться на пол и вставать укрепляет мышцы нижней части тела и улучшает координацию движений.

Кроме того, Кенни считает, что для укрепления мышц полезно много гулять и заниматься садоводством.

Наконец третьим правилом долголетия она назвала привычку каждый день есть грибы, зелень, ферментированные продукты или твердые зрелые сыры. Она пояснила, что во всех этих продуктах есть спермидин — вещество, которое играет важную роль в работе иммунитета, участвует в процессе обновления клеток и переработки избыточных или поврежденных клеток.

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