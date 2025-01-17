Россиянам раскрыли восемь секретов долголетия

Гериатр Ткачева рассказала о восьми способах дожить до 100 лет

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева рассказала о семи доступных способах дожить до 100 лет. Простые секреты долголетия она раскрыла в беседе с изданием «Вечерний Санкт-Петербург».

По словам врача, залогом долголетия является забота о физическом и когнитивном здоровье. Тем, кто хочет дожить до 100 лет, Ткачева посоветовала не пренебрегать умеренной и регулярной физической активностью, повышать стрессоустойчивость, следить за питанием и не злоупотреблять алкоголем.

Не менее важно, добавила гериатр, ставить перед собой цели и стремиться их реализовать. Способствуют продлению жизни и крепкие семейные связи, активная социальная жизнь и вовлеченность в духовность или религию.

«В России, как и во многих странах мира, растет продолжительность жизни. По данным Росстата, порядка 24 процентов населения России приходится на лиц старше 60 лет», — отметила эксперт.

Ранее Ткачева перечислила опасные для пожилых людей блюда. По ее словам, в зрелом возрасте лучше избегать жирных копченых колбас и салатов с высоким содержанием майонеза.