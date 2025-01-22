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09:14, 22 января 2025Спорт

Россиянки Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/4 финала, который прошел в ночь на среду, 22 января, россиянки в двух сетах переиграли соотечественницу Камиллу Рахимову и испанку Сару Соррибес-Тормо. Шнайдер и Андреева одержали победу со счетом 6:3, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час и 7 минут.

В полуфинале россиянки сыграют с парой, которую составляют американка Тэйлор Таунсенд и чешка Катержина Синякова. Встреча пройдет в ночь на пятницу, 24 января.

Андреева и Шнайдер принесли сборной России единственную медаль Олимпиады-2024 в Париже. Теннисистки стали вице-чемпионками парного турнира.

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