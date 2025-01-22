Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после матча КХЛ

Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива». Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист на пресс-конференции поблагодарил болельщиков, после чего попросил продемонстрировать журналистам два видео с силовыми приемами против игроков СКА. Ответ репортеров тренеру не понравился.

«Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим пресс-конференцию. Я не буду отвечать на вопросы, я просто прокомментировал игру по регламенту, на этом все», — заявил Ротенберг.

Ранее Ротенберг высказался о возможной отставке с поста главного тренера СКА. «Боязнь и страх в спорте недопустимы. Тогда акулы сожрут меня», — заявил специалист.