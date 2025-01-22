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10:46, 22 января 2025Спорт

Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после матча КХЛ

Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива». Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист на пресс-конференции поблагодарил болельщиков, после чего попросил продемонстрировать журналистам два видео с силовыми приемами против игроков СКА. Ответ репортеров тренеру не понравился.

«Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим пресс-конференцию. Я не буду отвечать на вопросы, я просто прокомментировал игру по регламенту, на этом все», — заявил Ротенберг.

Ранее Ротенберг высказался о возможной отставке с поста главного тренера СКА. «Боязнь и страх в спорте недопустимы. Тогда акулы сожрут меня», — заявил специалист.

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