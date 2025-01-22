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11:14, 22 января 2025Экономика

В России собрались спасать угольные компании из бюджета

«Ведомости»: Минтранс предложил давать субсидии на вывоз в западном направлении
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Ради спасения угольной отрасли от массовых банкротств можно увеличить отгрузку угля на экспорт через западные порты, для чего необходимо субсидировать железнодорожные перевозки в этом направлении. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Алексея Шило в адрес Минэнерго и РЖД, отправленном в середине января, сообщают «Ведомости».

Из текста документа следует, что предложение сформулировано в рамках подготовки совместного доклада в правительство. Речь идет о целевой субсидии из бюджета или резервного фонда правительства, механизм в целом должен напоминать тот, что действует для перевозки моторного топлива в направлении Дальневосточного федерального округа.

Западные порты в 2024 году были недозагружены, и перенаправление туда угольных потоков могло бы исправить ситуацию. Но проблемой остается экономическая целесообразность такого решения, ведь для угольных компаний такой экспорт убыточен.

В письме Шило говорится, что Минэнерго должно предусмотреть средства, определить размер субсидий и механизм компенсации затрат, а также составить перечень компаний, которые могли бы подать заявления на поддержку. При этом Минтранс хотел бы содействовать только в вывозе дешевого энергетического угля (коксующийся и антрацит, полагают в ведомстве, в поддержке не нуждаются) и установить целевые показатели.

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Чиновник считает, что РЖД могли бы предоставлять скидки на перевозку угля в западном направлении и сами, но только при экономической целесообразности. Однако в операторе уже подчеркнули, что и без того дают максимальные скидки для угля, а расширение объема преференций приведет к непокрываемым убыткам.

Эксперты отмечают, что об эффективности указанных мер можно говорить только после того, как станет ясен размер субсидий и их достаточность. По оценкам NEFT Research, в прошлом году средняя убыточность экспорта угля составляла 4,5 тысячи рублей за тонну.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству срочно разработать меры поддержки угольной отрасли, которая, по данным Центробанка, в целом стала убыточной.

В рамках этой задачи власти начали готовить особый порядок банкротств для компаний, который позволил бы продолжать работу на шахтах и разрезах и не создавать социальной напряженности в регионах. Представители отрасли полагают, что для небольших предприятий риск банкротств достаточно высок, так как перспектив улучшения ситуации с экспортом и доходами не просматривается.

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