SpaceNews: Спутниковая компания приобретет поставщика беспилотников для ВСУ

Компания Redwire, специализирующаяся в технологии низкоорбитальных околоземных спутников, приобретет производителя беспилотников Edge Autonomy, продукция которого поставлялась Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сумма сделки, закрыть которую после одобрения контролирующих органов планируется во втором квартале, составляет 925 миллионов долларов.

По словам генерального директора Redwire Питера Каннито, приобретение Edge Autonomy позволит извлечь выгоду из одной из самых востребованных областей оборонного рынка — автономного ведения боевых действий с использованием дронов и искусственного интеллекта.

В планы компании входит создание интегрированной боевой системы управления и контроля, которая будет учитывать данные от спутников и дронов.

В июле 2024 года Пентагон и Госдепартамент США сообщили о пакете военной помощи для Украины, куда входят, в частности, беспилотные летательные аппараты Penguin производства компании Edge Autonomy.