Названа причина нежелания Рамасвами идти в администрацию Трампа

WP: Рамасвами не захотел идти в администрацию Трампа из-за разногласий с Маском

Миллиардер Вивек Рамасвами не захотел быть соруководителем Департамента государственной эффективности (Departament of Government Efficiency, DOGE) вместе с американским предпринимателем Илоном Маском из-за глубокого философского раскола между бизнесменами. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Глубокие философские разногласия о том, как должен работать департамент, побудили Рамасвами уйти... Мужчины разделяли радикальное видение сокращения правительства, но их стратегии достижения этой цели различались и в конечном итоге были несовместимы», — говорится в материале.

Рамасвами видел DOGE как неправительственный орган или своеобразный аналитический центр, который будет заниматься изучением способов закрыть какие-то агентства без необходимости принятия мер Конгрессом. Маск же не был в этом заинтересован, его больше интересовал департамент с «технологической точки зрения». Это привело к тому, что Рамасвами решил не идти в администрацию Трампа.

«Это были конкурирующие видения», — заявил собеседник издания.

Изначально президент США Дональд Трамп говорил, что новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE) в его администрации возглавят американский миллиардер Илон Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами.

16 января Дональд Трамп призвал миллиардера Вивека Рамасвами, в случае соответствующего предложения, согласиться занять пост сенатора от штата Огайо.