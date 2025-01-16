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06:43, 16 января 2025Мир

Трамп рекомендовал Рамасвами согласиться на пост сенатора от штата Огайо

WP: Трамп призвал Рамасвами согласиться занять пост сенатора от штата Огайо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал миллиардера и предпринимателя Вивека Рамасвами, в случае соответствующего предложения, согласиться занять пост сенатора от штата Огайо. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Трамп лично обратился к Рамасвами с просьбой принять назначение, если его предложат», — написали журналисты.

Как подчеркивается, Рамасвами снял свою кандидатуру с рассмотрения на должность сенатора после избрания его главой нового департамента госэффективности (DOGE) совместно с американским предпринимателем Илоном Маском.

Ранее стало известно, что в инаугурации Дональда Трампа примут участие Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и миллиардер Марк Цукерберг. Трое бизнесменов будут сидеть вместе на инаугурационной трибуне с другими выдающимися гостями. Инаугурация состоится 20 января.

До этого сообщалось, что Илон Маск и Вивек Рамасвами в составе будущей администрации США планируют бороться с бюрократией нетрадиционными способами. В частности, с использованием искусственного интеллекта.

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