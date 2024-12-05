Маск и Рамасвами сообщили о планах бороться с бюрократией новыми методами

Маск и Рамасвами намерены бороться с бюрократией в США нетрадиционными способами

Предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами в составе будущей администрации Соединенных Штатов планируют бороться с бюрократией нетрадиционными способами. В частности, с использованием искусственного интеллекта, рассказал сам Рамасвами, выступая на форуме Аспенского института в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

«Одна из особенностей этого проекта заключается в том, что Илон и я на самом деле не политики. Мы из другого мира», — уточнил он. По словам бизнесмена, в новом ведомстве, которое будет заниматься повышением эффективности правительства, предприниматели откажутся от традиционных способов ведения дел.

Если использовать тот же метод для борьбы с бюрократами, который был уже испробован в прошлом, то будет ждать тот же результат. При этом Рамасвами отметил, что он и Маск «не питают иллюзий, что это будет легкая работа».

Ранее Илон Маск пожаловался, что уровень бюрократии в Пентагоне вырос настолько, ремонт лестницы занимает больше времени, чем в прошлом веке ушло на строительство всего здания ведомства. До этого бизнесмен предупредил о стремительно надвигающемся банкротстве США. Так миллиардер оценил заявление департамента по достижению госэффективности (DOGE) о необходимости исправить сложившуюся ситуацию вокруг государственного бюджета.

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что DOGE возглавят Маск совместно с Вивеком Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.