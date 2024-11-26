Маск рассказал о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Маск: ремонт лестницы в Пентагоне длится дольше, чем постройка здания

Уровень бюрократии в Пентагоне вырос настолько, ремонт лестницы занимает больше времени, чем в прошлом веке ушло на строительство всего здания ведомства. Об этом рассказал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«На встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х», — возмутился Маск.

Так он прокомментировал слова бизнесмена Вивека Рамасвами, который заявил, что бюрократия приводит к большим расходам не столько из-за численности сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения закона статей расходов.

Ранее Илон Маск предупредил о стремительно надвигающемся банкротстве США. Так миллиардер оценил заявление департамента по достижению госэффективности (DOGE) о необходимости исправить сложившуюся ситуацию вокруг государственного бюджета.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что DOGE возглавят Маск совместно с Вивеком Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.