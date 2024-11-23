Илон Маск предупредил о надвигающемся банкротстве США

Маск заявил, что Америка очень быстро движется к банкротству

Американский предприниматель Илон Маск предупредил о стремительно надвигающемся банкротстве США. Об этом он написал в соцсети X.

Так предприниматель отреагировал на заявление департамента по достижению госэффективности (DOGE) о необходимости исправить сложившуюся ситуацию вокруг государственного бюджета. По информации ведомства, профицита бюджета США не было еще с 2001 года, а в 2023 дефицит составил более полутора триллионов долларов (более 6 триллионов трат при 4,47 триллиона доходов).

Избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что DOGE возглавят Маск совместно с Вивеком Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.

Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды.

