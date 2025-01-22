Стало известно о планах попавшего под санкции США президента РФС на переизбрание

РБК: Дюков будет переизбираться на пост президента РФС, несмотря на санкции США

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков решил переизбираться на свой пост, несмотря на попадание в санкционный список США. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, Дюков считает, что санкции не должны отразиться на работе РФС. Отмечается, что под санкциями находятся и главы некоторых других спортивных федераций.

Дюков попал в санкционный список США 10 января. Кроме него в новый санкционный список попали генеральный директор «ЛУКОЙЛа» Вадим Воробьев и генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Дюков является президентом РФС с февраля 2019 года. 25 декабря 2024-го стало известно, что он будет единственным кандидатом на пост главы организации на новых выборах. Они состоятся 2 февраля 2025 года на конференции РФС.