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19:14, 10 января 2025Спорт

Президент РФС попал под санкции США

Президент РФС Александр Дюков попал в санкционный список США
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков попал в санкционный список США. Об этом сообщил официальный сайт Управления по контролю за иностранными активами США.

Кроме Дюкова в новый санкционный список США попали генеральный директор «ЛУКОЙЛа» Вадим Воробьев и генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Дюков является президентом РФС с февраля 2019 года. 25 декабря 2024-го стало известно, что он будет единственным кандидатом на пост главы организации на новых выборах. Они состоятся 2 февраля 2025 года на конференции РФС.

Ранее Дюков назвал лучший матч национальной сборной в 2024 году. Он сделал выбор в пользу игры с Сербией.

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