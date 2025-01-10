Президент РФС попал под санкции США

Президент РФС Александр Дюков попал в санкционный список США

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков попал в санкционный список США. Об этом сообщил официальный сайт Управления по контролю за иностранными активами США.

Кроме Дюкова в новый санкционный список США попали генеральный директор «ЛУКОЙЛа» Вадим Воробьев и генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Дюков является президентом РФС с февраля 2019 года. 25 декабря 2024-го стало известно, что он будет единственным кандидатом на пост главы организации на новых выборах. Они состоятся 2 февраля 2025 года на конференции РФС.

Ранее Дюков назвал лучший матч национальной сборной в 2024 году. Он сделал выбор в пользу игры с Сербией.