Глава РФС назвал лучший матч сборной России в 2024 году

Глава РФС Дюков назвал лучшим матчем сборной России в 2024 году игру с Сербией

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал лучший матч национальной сборной в 2024 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дюков сделал выбор в пользу игры с Сербией. «Жаль, что сербы большую часть встречи играли вдесятером. А так — полные трибуны, статусный соперник, разгромный счет. Хороший матч!» — объяснил глава РФС.

21 марта сборная России на своем поле одержала разгромную победу над командой Сербии. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Российские сборные и клубы не принимают участие в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.