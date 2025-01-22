Цукерберг засмотрелся на грудь невесты миллиардера Безоса и залайкал ее в соцсети

Миллиардер Марк Цукерберг залайкал фото невесты конкурента

Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг вновь продемонстрировал интерес к невесте своего конкурента — миллиардера Джеффа Безоса, основавшего компанию Amazon. Об этом сообщает издание New York Post.

На инаугурации президента США Безос и Цукерберг расположились недалеко друг от друга и руководителей других технологических компаний. Между ними стояла невеста Безоса Лорен Санчес, одетая в белый костюм, из-под которого выглядывало кружевное белье. На снимках, сделанных журналистами, хорошо заметно, что Цукерберг засмотрелся на грудь Санчес. Та либо не замечала этого, либо не подавала вида.

Менее чем через сутки Цукерберг залайкал фотографию Санчес в соцсети Instagram (запрещена в России). Это сразу же заметили другие пользователи и подняли Цукерберга на смех. О реакции Безоса и жены Цукерберга Присциллы Чан, которая тоже присутствовала на церемонии, не сообщается.

Безос и Цукерберг считаются богатейшими людьми мира. Bloomberg оценивает состояние Безоса в 249 миллиардов долларов. Состояние Цукерберг чуть меньше: у него 218 миллиардов долларов. Богаче них только один человек — Илон Маск.

Ранее сообщалось, что Санчес раскрыла секрет сохранения молодости и здоровья. По ее словам, для этого нужны медитация, регулярные физические упражнения, диета, здоровый сон и использование солнцезащитного крема.