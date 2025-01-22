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16:36, 22 января 2025Из жизни

Цукерберг засмотрелся на грудь невесты миллиардера Безоса и залайкал ее в соцсети

Миллиардер Марк Цукерберг залайкал фото невесты конкурента
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Globallookpress.com

Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг вновь продемонстрировал интерес к невесте своего конкурента — миллиардера Джеффа Безоса, основавшего компанию Amazon. Об этом сообщает издание New York Post.

На инаугурации президента США Безос и Цукерберг расположились недалеко друг от друга и руководителей других технологических компаний. Между ними стояла невеста Безоса Лорен Санчес, одетая в белый костюм, из-под которого выглядывало кружевное белье. На снимках, сделанных журналистами, хорошо заметно, что Цукерберг засмотрелся на грудь Санчес. Та либо не замечала этого, либо не подавала вида.

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Менее чем через сутки Цукерберг залайкал фотографию Санчес в соцсети Instagram (запрещена в России). Это сразу же заметили другие пользователи и подняли Цукерберга на смех. О реакции Безоса и жены Цукерберга Присциллы Чан, которая тоже присутствовала на церемонии, не сообщается.

Безос и Цукерберг считаются богатейшими людьми мира. Bloomberg оценивает состояние Безоса в 249 миллиардов долларов. Состояние Цукерберг чуть меньше: у него 218 миллиардов долларов. Богаче них только один человек — Илон Маск.

Ранее сообщалось, что Санчес раскрыла секрет сохранения молодости и здоровья. По ее словам, для этого нужны медитация, регулярные физические упражнения, диета, здоровый сон и использование солнцезащитного крема.

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