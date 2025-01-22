Захарова предложила Германии доказать наличие в Европе свободы слова

Захарова: Доказательством свободы слова будет аккредитация журналистов из РФ

Доказательством наличия свободы слова в Европе в целом и Германии в частности будет аккредитация российских журналистов взамен высланных ранее. С таким предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что правительство Германии заблокировало счета телеканала RT и связанных с ним компаний, запретило его вещание настояло на удалении немецкоязычного YouTube-канала RT, лишило аккредитации корреспондента «Первого канала» Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова и оказало давление на администрацию мессенджера Telegram.

«Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если всё же, вдруг, неожиданно, случайно, в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова или хотя бы за несколько букв из своих слов, то докажите это на деле — аккредитуйте съемочную группу “Первого канала” взамен высланных корреспондентов», — предложила Захарова.

Так официальный представитель МИД прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что в Европе и Германии есть свобода слова, из-за чего «каждый может говорить то, что хочет. Даже если он миллиардер».

Ранее Шольц назвал неприемлемой поддержку, которую американский миллиардер Илон Маск оказывает ультраправым силам в Европе, комментируя показанный миллиардером нацистский жест после инаугурации президента США Дональда Трампа.