Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:04, 22 января 2025Мир

Захарова предложила Германии доказать наличие в Европе свободы слова

Захарова: Доказательством свободы слова будет аккредитация журналистов из РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Доказательством наличия свободы слова в Европе в целом и Германии в частности будет аккредитация российских журналистов взамен высланных ранее. С таким предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что правительство Германии заблокировало счета телеканала RT и связанных с ним компаний, запретило его вещание настояло на удалении немецкоязычного YouTube-канала RT, лишило аккредитации корреспондента «Первого канала» Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова и оказало давление на администрацию мессенджера Telegram.

«Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если всё же, вдруг, неожиданно, случайно, в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова или хотя бы за несколько букв из своих слов, то докажите это на деле — аккредитуйте съемочную группу “Первого канала” взамен высланных корреспондентов», — предложила Захарова.

Так официальный представитель МИД прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что в Европе и Германии есть свобода слова, из-за чего «каждый может говорить то, что хочет. Даже если он миллиардер».

Ранее Шольц назвал неприемлемой поддержку, которую американский миллиардер Илон Маск оказывает ультраправым силам в Европе, комментируя показанный миллиардером нацистский жест после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп назвал Путина умным

      Власти еще четырех штатов обжалуют указ Трампа об ограничении права на гражданство США

      Трамп раскрыл свою просьбу к Си Цзиньпину

      Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Киеву

      Трамп раскрыл позицию Зеленского по Украине

      Трамп пригрозил КНР введением дополнительных тарифов

      Трамп допустил введение новых санкций против России

      Трамп высказался о сроках встречи с Путиным

      Захарова предложила Германии доказать наличие в Европе свободы слова

      Лукашенко призвал Трампа не заниматься дурью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше