«Зенит» объявил об уходе получившего гражданство России бразильца

«Зенит» объявил об уходе в «Аль-Садд» футболиста Клаудиньо

Руководство петербургского «Зенита» объявило о том, что полузащитник Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

«Зенит» поблагодарил бразильского футболиста за самоотдачу и любовь к игре. В команде пожелали Клаудиньо удачи.

В августе 2024 года «Зенит» объявил о продлении контрактов с Клаудиньо. Соглашение с полузащитником действовало до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления еще на один сезон.

Клаудиньо перешел в петербургский клуб летом 2021 года. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. В сезоне-2024/2025 хавбек сыграл в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.