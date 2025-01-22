Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
2:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шахтёр
2:0
Завершен
Брест
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
Милан
0:0
1-й тайм
live
Жирона
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
Фейеноорд
0:0
1-й тайм
live
Бавария
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
Арсенал
1:0
1-й тайм
live
Динамо З
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
Реал Мадрид
0:0
1-й тайм
live
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
ПСЖ
0:0
1-й тайм
live
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
Спарта П
0:0
1-й тайм
live
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
22:50, 22 января 2025Спорт

«Зенит» объявил об уходе получившего гражданство России бразильца

«Зенит» объявил об уходе в «Аль-Садд» футболиста Клаудиньо
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Руководство петербургского «Зенита» объявило о том, что полузащитник Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

«Зенит» поблагодарил бразильского футболиста за самоотдачу и любовь к игре. В команде пожелали Клаудиньо удачи.

В августе 2024 года «Зенит» объявил о продлении контрактов с Клаудиньо. Соглашение с полузащитником действовало до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления еще на один сезон.

Клаудиньо перешел в петербургский клуб летом 2021 года. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. В сезоне-2024/2025 хавбек сыграл в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пиндосы». Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      Раскрыты последствия нового покушения на Трампа

      Британия отправила свои корабли следить за российским судном

      Хозяйкам назвали простые способы прочистить засор в раковине за полчаса

      «Зенит» объявил об уходе получившего гражданство России бразильца

      В МИД прокомментировали предложения Трампа по Украине

      В Словакии призвали главу ЕК вмешаться в спор с Зеленским

      На Западе заявили о беззащитности авианосцев США перед российским «Орешником»

      Мизулина ответила на слова Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

      Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше