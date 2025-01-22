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16:32, 22 января 2025Культура

Звезда «Сумерек» восхитился одной особенностью дочери

Актер Паттинсон рассказал об опыте отцовства и восхитился запахом своего ребенка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон. Фото: Axel Schmidt / Reuters

Британский актер Роберт Паттинсон рассказал о своем опыте отцовства. Его слова приводит журнал Vogue.

Артист поделился фактом о десятимесячной дочери от модели и актрисы Сьюки Уотерхаус. «Я помню, как люди говорили: "О, как может не нравится запах младенцев". Но я думал, что они просто имеют в виду аромат детской присыпки. А потом у меня родился свой ребенок, и я подумал: "Мой ребенок пахнет невероятно"», — сказал звезда фильма «Сумерки».

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус сыграли тайную свадьбу на Карибских островах.

В марте звезда «Сумерек» впервые стал отцом. Паттинсон и Уотерхаус состоят в отношениях с 2018 года.

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