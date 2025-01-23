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17:30, 23 января 2025Культура

Green Day перепели свой хит ради шутки про Илона Маска

Группа Green Day перепела свою песню American Idiot ради шутки об Илоне Маске
Андрей Шеньшаков

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Культовая американская панк-группа Green Day подшутила над бизнесменом Илоном Маском, перепев известный хит American Idiot. Об этом сообщает авторитетный музыкальный портал Billboard.

Во время концерта коллектива в Йоханнесбурге фронтмен Билли Джо Армстронг вместо строчки «Я не часть повестки реднеков» пропел строчку «Я не часть повестки Илона Маска», намекнув на недавний скандал с миллиардером. Новый вариант хита порадовал фанатов, которые встретили слова Армстронга овацией.

Известно, что Илона Маска обвинили в нацистском жесте во время церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Маск ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали. Некоторые усмотрели в этом приветствие нацистов, ставшее популярным у немцев в годы Второй мировой войны.

Интересно, что Армстронг в момент исполнения переделанной песни выступал в Йоханнесбурге, Южно-Африканской Республике, откуда родом сам Маск. Владелец Tesla и социальной сети X (бывший Twitter) родился в Претории, столице страны.

Ранее стало известно, что Артемий Лебедев словами «полностью уехал башкой» высказался об Илоне Маске. По мнению блогера, назначение миллиардера на официальный пост в Белом доме — только начало.

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