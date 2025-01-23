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09:51, 23 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев словами «полностью уехал башкой» высказался об Илоне Маске

Блогер Артемий Лебедев назвал Илона Маска безбашенным и сумасшедшим
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Кадр: страница «Артемий Лебедев» во «ВКонтакте»

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал американского бизнесмена Илона Маска безбашенным и сумасшедшим. Его слова прозвучали в обзоре новостей, выпуск доступен во «ВКонтакте».

«Про Илона Маска мы много чего еще услышим в ближайшие годы, потому что абсолютно очевидно, что чувак уже полностью уехал башкой», — высказался дизайнер.

Лебедев также счел Маска безбашенным и указал, что у предпринимателя много власти. «Сейчас он получил рабочий кабинет в Белом доме. И это только начало *** [кошмара]», — подытожил блогер.

Ранее Маск ответил на предположения о том, что в ходе выступления после инаугурации американского президента Дональда Трампа он показал нацистское приветствие. Бизнесмен обвинил Демократическую партию США в том, что они используют против него грязные трюки.

Маск, обращаясь к толпе после инаугурации Трампа, поблагодарил народ США за помощь в возвращении политика в Белый дом. После этого он прижал правую руку к сердцу, а затем вскинул ее вверх. Многие политики и журналисты назвали жест бизнесмена нацистским приветствием.

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