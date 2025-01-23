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20:16, 23 января 2025Из жизни

Из-за фото бульдога сорвалась сделка наркоторговцев на пять миллиардов рублей

В Великобритании крупный наркобарон попался из-за фотографии своего бульдога
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Следователи установили личность крупного британского наркобарона благодаря фотографии его нового пса и сорвали сделку по продаже 448 килограммов экстази. Об этом пишет Daily Mail.

Сотрудникам Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) удалось взломать приложение для зашифрованной переписки, в котором наркоторговцы под псевдонимами обсуждали свои дела. Так следователи узнали, что преступники планировали перевезти наркотики из Великобритании в Австралию с помощью поддельного аукциона. На нем с молотка должен был уйти экскаватор, внутри которого находился экстази. Сделка оценивалась в 45 миллионов фунтов стерлингов (пять миллиардов рублей).

Зная все подробности, следователи хотели получить только настоящие имена преступников. В апреле 2020 года один из них случайно выдал себя. Он прислал в чат фотографию своего питомца — французского бульдога, на ошейнике которого был написан номер телефона. Сотрудники NCA проверили его и поняли, что он принадлежит партнерше наркоторговца по имени Дэнни Браун. После преступники обменялись еще несколькими фотографиями. На одной из них другой наркоторговец отражался в экране телевизора.

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Таким образом следователи собрали все улики. Они перехватили экскаватор в Австралии, извлекли из него наркотики и спрятали внутри жучок. Так им удалось выследить наркоторговцев и арестовать их. Сейчас банда находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что журналисты Daily Mail выследили женщину-киллера, не справившуюся с заказом и пустившуюся в бега. Преступница продолжала выкладывать в социальных сетях фотографии из тех мест, которые посещала.

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