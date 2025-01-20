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17:50, 20 января 2025Из жизни

Журналисты выследили неудачливую женщину-киллера по ее публикациям и сдали полиции

Журналисты Daily Mail выследили киллера-неудачницу и сдали британской полиции
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ed Sykes / Reuters

Журналисты Daily Mail выследили женщину-киллера, не справившуюся с заказом и пустившуюся в бега, и рассказали о ее местоположении полиции. Об этом пишет Daily Mail.

44-летняя Эйми Бетро должна была устранить владельца бутика одежды Сикандера Али и его отца Аслата Махамуда. Для выполнения задания она отправилась в Великобританию в августе 2019 года, притворяясь обычной туристкой из США. 8 сентября Бетро выследила первую жертву — Сикандера, но не смогла устранить его из-за заклинившего пистолета. Киллеру-неудачнице так и не удалось выполнить заказ, и она просто сбежала.

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Британская полиция нашла заказчиков Бетро, но долго не могла выйти на саму женщину. В этом им неожиданно помогли журналисты. Несмотря на свое положение, Бетро продолжала выкладывать в социальных сетях фотографии из тех мест, которые посещала. Журналисты изучили ее публикации и поняли, что киллер скрывается в Ереване, Армения. После они сдали преступницу полиции. Сейчас она ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в Индии киллеры провалили задание заказчика и расправились со случайным человеком. Заказчик хотел жениться на возлюбленной, но не мог это сделать при ее живых муже и отце.

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