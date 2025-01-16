Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:24, 16 января 2025Из жизни

Киллер перепутал жертву и случайно устранил не того человека

NDTV: В Индии киллер перепутал цель и случайно убил водителя такси
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В Индии киллеры провалили задание заказчика и расправились со случайным человеком. Об этом пишет NDTV.

Житель города Лахкнау Афтаб Ахмед решил жениться на любовнице. Для этого ему требовалось устранить ее мужа и ее отца. Он обратился к знакомому по имени Ясир и предложил ему деньги. Ясир, в свою очередь, нашел исполнителя, некоего Кришнаканта.

30 декабря Ясир и Кришнакант отправились в район, где жила женщина и ее семья. Там Кришнакант выстрелил в водителя такси, которого, по всей видимости, принял за отца любовницы Ахмеда, перепутав цель. Жертвой стал Мохаммед Ризван, который не имел отношения к семье женщины.

Полиция вскоре нашла тело и начала расследование. Они быстро вышли на Ясира и Кришнаканта. Преступники быстро сдали заказчика. Полицейские нашли оружие, пули и мопед, на котором передвигались преступники. Всех троих арестовали.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Ранее в США к 10 годам тюрьмы приговорили популярную блогершу и бизнес-коуча из штата Техас, которая попыталась нанять подругу и ее мужа для физического устранения трех человек. В частности, женщина хотела избавиться от конкурентки и бывшего мужа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой предотвратили нападение на школу. Старшеклассник несколько лет обсуждал в пабликах массовые расправы

      В суде начался допрос «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов

      2024 год назвали самым жарким в истории

      Украина собралась наладить выпуск микросхем

      Любитель марафонов рассказал о единственном симптоме смертельного заболевания

      Ракета New Glenn успешно вышла на орбиту

      МИД призвал не допустить скатывания Европы в национализм по примеру «майданутой Украины»

      Лукашенко отказался «с петлей на шее» защищать Польшу от наплыва мигрантов

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на тайном свидании

      Моргенштерн провел последний концерт перед отправкой на реабилитацию и попрощался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше