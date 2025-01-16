Киллер перепутал жертву и случайно устранил не того человека

NDTV: В Индии киллер перепутал цель и случайно убил водителя такси

В Индии киллеры провалили задание заказчика и расправились со случайным человеком. Об этом пишет NDTV.

Житель города Лахкнау Афтаб Ахмед решил жениться на любовнице. Для этого ему требовалось устранить ее мужа и ее отца. Он обратился к знакомому по имени Ясир и предложил ему деньги. Ясир, в свою очередь, нашел исполнителя, некоего Кришнаканта.

30 декабря Ясир и Кришнакант отправились в район, где жила женщина и ее семья. Там Кришнакант выстрелил в водителя такси, которого, по всей видимости, принял за отца любовницы Ахмеда, перепутав цель. Жертвой стал Мохаммед Ризван, который не имел отношения к семье женщины.

Полиция вскоре нашла тело и начала расследование. Они быстро вышли на Ясира и Кришнаканта. Преступники быстро сдали заказчика. Полицейские нашли оружие, пули и мопед, на котором передвигались преступники. Всех троих арестовали.

Ранее в США к 10 годам тюрьмы приговорили популярную блогершу и бизнес-коуча из штата Техас, которая попыталась нанять подругу и ее мужа для физического устранения трех человек. В частности, женщина хотела избавиться от конкурентки и бывшего мужа.