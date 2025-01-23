Кандидат в президенты МОК сделал заявление о допуске России на Олимпиаду-2026

Кандидат в главы МОК Лапартьян: Не стоит торопиться с допуском России на ОИ-2026

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Давид Лапартьян сделал заявление о допуске России на Игры 2026 года в Италии. Его слова приводит Ouest France.

Лапартьян сказал, что Россия не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения. Он отметил, что решение по возвращению спортсменов будет принято в свое время. «Что касается Милана-2026, то, я думаю, нам не стоит торопиться с ответом на этот вопрос», — подчеркнул кандидат в главы МОК.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о возможности участия россиян в Олимпийских играх-2026. Он заявил, что все бы этого хотели.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение по участию россиян в турнире на данный момент не принято.