Названы лучшие смартфоны-аналоги новой флагманской серии Samsung Galaxy S25

В качестве альтернативы Galaxy S25 можно купить Vivo X200 pro mini и Xiaomi 15

В России открыли предзаказы на новые флагманы Samsung Galaxy S25, стоимость смартфонов линейки начинается от 99 990 рублей. Тем временем главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов назвал лучшие смартфоны-аналоги этой серии. Некоторые из них даже превосходят корейскую новинку.

В качестве альтернативы для Samsung Galaxy S25 эксперт рекомендует обратить внимание на Google Pixel 9 Pro. Он чуть крупнее, но зато предлагает на 20 процентов более яркий дисплей, оптический зум 5x против 3x у Galaxy S25 и более качественные фото на основную камеру.

Также стоит рассмотреть Vivo X200 pro mini и Xiaomi 15. По параметрам камер они примерно равны Galaxy S25, а главное их конкурентное преимущество — аккумуляторы нового типа (кремниево-углеродные вместо литий-ионных) с повышенной емкостью при прежних размерах.

В качестве аналогов Samsung Galaxy S25+ Харитонов называет OnePlus 13. Отмечается, что данный производитель называет свои смартфоны «убийцами флагманов» и отчасти это правда — OnePlus 13 россияне могут заказать на маркетплейсах, он доступен за 68 тысяч рублей с учетом доставки из Китая. При этом модель полностью соответствует Samsung Galaxy S25+ по всем параметрам, включая процессор Snapdragon 8 Elite, камеры и водозащиту. Вдобавок предлагает аккумулятор емкостью 6000 миллипмпер-часов против 4900 миллипмпер-часов у Samsung и работает на 25 процентов дольше.

Помимо OnePlus 13, хорошим аналогом будет Honor Magic6 Pro. «Изначально позиционировался как конкурент для Samsung Galaxy S24 Ultra, но возросшие цены на новое поколение корейских смартфонов превратили его в конкурента Galaxy S25+», — указал эксперт.

По его словам, этот смартфон значительно превосходит «среднего флагмана» Samsung по качеству съемки фото и видео, в том числе с зумом 5x и 10x, на 20 процентов дольше работает от аккумулятора и предлагает настоящий Face ID, то есть возможность входить даже в банковские приложения на Android сканированием лица с помощью ИК-сенсора.

На рынке имеются альтернативы и для Samsung Galaxy S25 Ultra. В первую очередь, это Vivo X100 Ultra — самый доступный смартфон с камерами уровня «топ-модели» Samsung. При покупке на маркетплейсах с доставкой из КНР его цена — от 75 тысяч рублей, что в два раза ниже, чем у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Как отмечает Харитонов, при такой цене он уступает Samsung в производительности порядка 15 процентов и со своими 6000 миллипмпер-часов работает дольше Самсунга с 5000 миллипмпер-часов от силы на 10 процентов. Однако при этом предлагает абсолютно такое же качество фото и видео.

Еще они вариант -— Huawei Pura70 Ultra. Отсутствие предустановленных Google-сервисов Huawei компенсирует оснащением — такой смартфон в сетевых магазинах РФ с 1024 гигабайт памяти можно купить за 120 тысяч рублей против стартовых 160 тысяч рублей за Samsung Galaxy S25 Ultra 256 гигабайт. По фоточасти эти две модели примерно равны. Слабое место Pura70 Ultra — это производительность. Из-за санкций США Huawei был вынужден перейти на фирменные китайские процессоры Kirin, в результате чего смартфон отстает по быстродействию не только от Galaxy S25 Ultra, но и от S24 Ultra. Однако это заметно лишь в играх.

Ранее корпорация Samsung заявила, что в ближайшем будущем представит смартфон, складывающийся втрое. Кроме этого девайса, на презентации показали гарнитуру виртуальной и дополненной реальности и умные очки.