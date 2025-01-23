Samsung подтвердила разработку смартфона с тремя экранами

SamMobile: Samsung засветила складывающийся втрое смартфон на презентации

Корпорация Samsung в ближайшем будущем представит смартфон, складывающийся втрое. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа заметили, что на презентации Galaxy Unpacked 23 января это подтвердили представители корпорации. В определенный момент на экран вывели слайд с «дорожной картой» гаджетов Samsung, среди которых было устройство, состоящее из трех частей и напоминающее собой складной смартфон.

Кроме этого девайса Samsung засветила гарнитуру виртуальной и дополеннной реальности и умные очки. В компании не стали раскрывать сроков выхода устройств — журналисты предположили, что носимые аппараты и тройной смартфон представят до конца года.

По информации инсайдеров, новый смартфон Samsung может получить дисплей, который в разложенном виде будет иметь диагональ до 10 дюймов. В этом случае складной гаджет можно будет отнести к планшетам. Авторы также отметили, что выход подобного телефона неизбежен, так как осенью Huawei — главный конкуренты корейской корпорации на рынке складных устройств — представила свой складывающийся втрое смартфон Mate XT.

На презентации Galaxy Unpacked 23 января Samsung анонсировала три смартфона серии Galaxy S25. Старшая модель S25 Ultra получила 6,8-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Elite, 12 гигабайт оперативной памяти, камеру с четырьмя объективами и поддержку стилуса S Pen.