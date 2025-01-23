Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:23, 23 января 2025Наука и техника

Samsung подтвердила разработку смартфона с тремя экранами

SamMobile: Samsung засветила складывающийся втрое смартфон на презентации
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: sammobile.com

Корпорация Samsung в ближайшем будущем представит смартфон, складывающийся втрое. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа заметили, что на презентации Galaxy Unpacked 23 января это подтвердили представители корпорации. В определенный момент на экран вывели слайд с «дорожной картой» гаджетов Samsung, среди которых было устройство, состоящее из трех частей и напоминающее собой складной смартфон.

Кроме этого девайса Samsung засветила гарнитуру виртуальной и дополеннной реальности и умные очки. В компании не стали раскрывать сроков выхода устройств — журналисты предположили, что носимые аппараты и тройной смартфон представят до конца года.

По информации инсайдеров, новый смартфон Samsung может получить дисплей, который в разложенном виде будет иметь диагональ до 10 дюймов. В этом случае складной гаджет можно будет отнести к планшетам. Авторы также отметили, что выход подобного телефона неизбежен, так как осенью Huawei — главный конкуренты корейской корпорации на рынке складных устройств — представила свой складывающийся втрое смартфон Mate XT.

На презентации Galaxy Unpacked 23 января Samsung анонсировала три смартфона серии Galaxy S25. Старшая модель S25 Ultra получила 6,8-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Elite, 12 гигабайт оперативной памяти, камеру с четырьмя объективами и поддержку стилуса S Pen.

Обсудить
Последние новости

В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

В России девятилетняя девочка пропала по пути домой от живущей в соседнем подъезде подруги

Российский боец четыре дня полз по болоту к сослуживцам

Части россиян пообещали опасную погоду

В России заявили о появлении необычного вооружения из Северной Кореи под Курском

Тренер сборной России высказался о возможном возвращении лыжников на мировую арену

Назван самый популярный у россиян иностранный автобренд

Американских чиновников обязали доносить на коллег по одной теме

В Госдуме объяснили слова Трампа о роли России во Второй мировой войне

Врач оценил влияние татуировок на здоровье

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

Узнать больше