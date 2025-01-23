Определились девять досрочно вылетевших из Лиги чемпионов клубов

Определились девять клубов, которые не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Определились клубы, досрочно вылетевшие из розыгрыша Лиги чемпионов (ЛЧ) в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22 января состоялись матчи седьмого тура общего этапа ЛЧ. По их итогам стали известны девять команд, которые точно не смогут продолжить выступления на стадии плей-офф. Так, математические шансы на выход в плей-офф потеряли испанская «Жирона», сербская «Црвена Звезда», а также австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Штурм», набравшие к этому моменту по три очка. Кроме того, турнир покинут чешская «Спарта» и итальянская «Болонья», имеющие в активе четыре и пять очков соответственно.

До этого шансы на выход в следующий этап потеряли швейцарский «Янг Бойз», братиславский «Слован» и немецкий «РБ Лейпциг».

Заключительный тур общего этапа пройдет 29 января. По его итогам в плей-офф попадут 24 из 36 команд.