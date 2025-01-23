Пожилым россиянам посоветовали чаще есть минтай и треску

Диетолог Мухина назвала минтай и треску самой полезной для пожилых людей рыбой

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала хек, минтай и треску самой полезной для пожилых людей рыбой. Ее слова приводит «Москва 24».

Мухина посоветовала пожилым россиянам есть нежирную рыбу, такую как треска, минтай и хек, пять раз в неделю в количестве 150–200 граммов в день. По словам врача, в этом продукте содержится йод, необходимый для здоровья щитовидной железы. «Йод активирует щитовидную железу, синтез ее гормонов и метаболизм. Особенно он нужен пожилым, которые живут вдали от моря», — подчеркнула она.

Помимо этого, как отметила Мухина, рыба — это еще и источник полиненасыщенных жирных кислот, поддерживающих здоровье сосудов и сердца. Также в этом продукте много качественного белка, который служит строительным материалом для клеток и синтеза борющихся с вирусами и бактериями антител, добавила диетолог.

Ранее Мухина рассказала о необычном свойстве синих ягод. По ее словам, благодаря высокому содержанию антиоксидантов они могут помочь в профилактике рака.