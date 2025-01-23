Роднина оценила шансы российских команд вернуться на хоккейные турниры в 2025 году

Роднина: Шансы российских хоккеистов вернуться на турниры в 2025 году высоки

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы российских команд вернуться на хоккейные турниры в 2025 году. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Роднина отметила, что процесс возвращения действительно идет активнее. «Думаю, что многие федерации по хоккею чувствуют отсутствие российских хоккеистов. Считаю, шанс на положительное решение достаточно высок», — заявила она.

Накануне сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года. В случае положительного решения для российской национальной команды, она сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.