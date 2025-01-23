Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лацио
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига Европы|Общий этап. 7-й тур
ПАОК
Сегодня
23:00 (Мск)
Славия П
Лига Европы|Общий этап. 7-й тур
Катержина Синякова
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
Australian Open — парный разряд (ж)
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
06:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:27, 23 января 2025Спорт

Роднина оценила шансы российских команд вернуться на хоккейные турниры в 2025 году

Роднина: Шансы российских хоккеистов вернуться на турниры в 2025 году высоки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы российских команд вернуться на хоккейные турниры в 2025 году. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Роднина отметила, что процесс возвращения действительно идет активнее. «Думаю, что многие федерации по хоккею чувствуют отсутствие российских хоккеистов. Считаю, шанс на положительное решение достаточно высок», — заявила она.

Накануне сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года. В случае положительного решения для российской национальной команды, она сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

      Российского девятиклассника избили и похитили неизвестные в балаклавах

      Россияне на авто провалились под лед в двадцатиградусный мороз и выжили

      Энергообъект уничтожен в подконтрольном Украине Запорожье

      На заводе Tesla появилось изображение Маска с нацистским жестом

      Россиян предупредили о раннем появлении клещей

      Названы условия подорожания биткоина до $700 тысяч

      Рэпер L'One насобирал 173 автомобильных штрафа

      Генсек НАТО заявил о кризисном состоянии альянса

      Под Москвой загорелся технопарк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше